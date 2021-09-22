В четверг в Челябинской области - ночные заморозки, без осадков

В четверг, 23 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью в большинстве районов - заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В восточной половине региона местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в юго-западных районах - местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске столбик термометра опустится до отметки минус 1-3 градуса, по области - до минус пяти градусов, в низинах – до минус 10 градусов, на юго-западе – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

Ветер северный с переходом днем на юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 38 минут, заход - в 18 часов 55 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Петр и Павел Рябинники.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего - рябину», - говорили в народе.

По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.