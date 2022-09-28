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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.09.2022

В Еткульском районе открылась юбилейная логопедическая группа

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.09.2022

Сборные ЛНР и ДНР примут участие в турнире по кикбоксингу, который состоится в Магнитогорске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.09.2022

Полицейские Челябинска задержали иностранку с героином
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.09.2022

Прокуратура запросила для подельника Чернобровина семь лет колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Погода
28.09.2022 16:44

В четверг в Челябинской области ветрено, холодно, сыро

В четверг, 29 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, на юге до умеренных. В большинстве районов возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы, местами налипание мокрого снега и гололеда на провода, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер ночью восточной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днём юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 29 сентября – Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.

Автор: Любовь Юрина
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Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября

26.09.2022 02:15

В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%

26.09.2022 01:40

В понедельник в Челябинской области – понижение температуры, ливни, мокрый снег