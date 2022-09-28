В четверг в Челябинской области ветрено, холодно, сыро

В четверг, 29 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, на юге до умеренных. В большинстве районов возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы, местами налипание мокрого снега и гололеда на провода, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 3-5 градусов, по области – минус 1-6 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер ночью восточной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днём юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 29 сентября – Ефимия, Птичья костка.

В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Именины в этот день: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.