В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков

В День Победы, девятого мая, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественной без осадков. В ночные часы в низинах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на девятое мая в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 20-25 градусов.

Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба. В течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 58 минут, заход - в 20 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 46 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Глафира Горошница.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай.

Именины в этот день: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.