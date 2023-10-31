В первый день ноября в Челябинской области будет снежным и местами туманным

В среду, первого ноября, в Челябинской области облачно с прояснениями. Синоптики обещают жителям региона небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, на юге и крайнем западе – с дождем.

В отдельных районах, по прогнозу Челябинского Гидрометцентра, - туманы (ночью и утром), гололедица на дорогах, налипание мокрого снега.

В ночное время ожидаются колебания температур – от плюс одного до минус четырех градусов, на юге региона воздух прогреется до трех градусов выше нуля. Днем – также от минус одного до плюс четырех, на юге региона – до плюс восьми градусов.

Ветер в первый день ноября - северо-западный, западный, скорость – три-восемь метров в секунду, местами порывы будут достигать 13 м/с.

В Челябинске в среду - облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица. Сколько на дорогах областного центра будет и утром. Днем первого ноября – без существенных осадков.

Ночью столбики термометров в южноуральской столицы опустятся до отметок минус два-четыре градуса, днем ожидается ноль-плюс два градуса выше нуля. Ветер северо-западный и западный, скорость – три-восемь метров в секунду.

В народном календаре первое ноября – Иванов день. С ним связан ряд погодных примет.

Снег в ночь на первое ноября и яркие звезды считались предвестниками скорых заморозков.

Дождливый день сулил отсутствие снега еще месяц.

Теплая погода обещала нехолодную и малоснежную зиму, холодная – оттепель на Дмитрия Солунского (восьмое ноября), а также позднюю и холодную весну.