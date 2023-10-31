31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
31.10.2023
В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
В первый день ноября в Челябинской области будет снежным и местами туманным
11.09.2023
Первый мелкий снежок выпал и в нацпарке «Зигальга»
23.10.2022
В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе
14.11.2019
На всей территории Челябинской области установился снежный покров
19.10.2019
Алексей Текслер распорядился усилить работу по очистке дорог
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023