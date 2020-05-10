В понедельник в Челябинской области сохранится аномальная жара

В понедельник, 11 мая, на большей части территории Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более выше климатической нормы. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, возможен град. В большинстве районов области - высокая пожарная опасность (IV класс по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области - плюс 9-14 градусов, в низинах – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов. По области – плюс 23-28 градусов.

Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Луна убывающая.

По народному календарю - Березосок. Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца - к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной - это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать - и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.