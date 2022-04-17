В понедельник в Челябинской области тепло, ветрено и местами дожди

В понедельник, 18 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных. В восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус одного до плюс четырех градусов, при прояснении – до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15, в южных районах воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Ветер ночью северной четверти 2-7 метров в секунду, днём южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 45 минут, заход - в 20 часов 4 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю 18 апреля – Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.