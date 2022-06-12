12.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
12.06.2022
В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
12.06.2022
В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции
12.06.2022
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022