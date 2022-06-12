В понедельник в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

В понедельник, 13 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.

В восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов. По области – плюс 15-20 градусов, в горах прохладнее – плюс 12-17 градусов.

Ветер западный, северо-западный 5-10, днём отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня – 17 часов 20 минут. Луна растущая. Во вторник и среду – полнолуние.

По народному календарю 13 июня – Еремей Распрягальник.

Принято было слушать кукушку: если она часто и громко кукует - погода будет хорошей. Однако к тому времени, как кукушка закукует, все семена должны были быть засеяны, иначе приходилось ждать плохого года. Обращали внимание и на погоду: дождь в этот день предвещал бедный урожай.

Именины в этот день: Борис, Еремей, Кристина, Николай, Роман, Филипп.