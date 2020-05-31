В понедельник в Челябинской области жара, грозы, ливни

В понедельник, первого июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, среднесуточная температура воздуха местами на семь градусов превысит климатическую норму. В южных районах - высокая пожарная опасность.

С вечера воскресенья и в понедельник прогнозируются грозы, сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный, усиление ветра.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах прохладнее – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы понедельника синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 21-26 градусов, на юге региона – до плюс 32 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взошло в 4 часов 19 минут, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 17 часов 6 минут. Луна растущая.

По народному календарю первого июня– Иван Долгий.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.