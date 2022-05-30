В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы

В последний день календарной весны, 31 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут кратковременные дожди, на крайнем севере до умеренных, возможны грозы.

В южных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинской области – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, на юге региона – до плюс 23 градусов.

Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 58 минут. Новолуние.

По народному календарю 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Именины в этот день: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юлия.