В пятницу в Челябинской области днем тепло, ночью и утром – заморозки

В пятницу, 4 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Ночью и утром возможны заморозки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске прогнозируется температура воздуха плюс 4-6 градусов, по области – плюс 1-6 градусов, в горах и низинах местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Агафон Огуменник. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.