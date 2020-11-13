В пятницу в Челябинской области небольшой снег

В пятницу, 13 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах возможны метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус пять градусов, влажность воздуха 90%, ветер западный 2-3 метра в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 21 минуту, зайдет в 16 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 33 минуты. Луна стареющая. В воскресенье – новолуние.

По народному календарю 13 ноября Спиридон и Никодим.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Зайчатина считалась лакомством, и если удавалось изловить зверя, семью охотника в этот день ждал вкусный ужин.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.