В пятницу в Челябинской области – сыро, ветрено, мокрый снег

В пятницу, 11 ноября, в Челябинской области сохранится сырая и ветреная погода, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в северной половине - до умеренных. Ночью и утром в отдельных районах возможны гололедные явления и туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус трех до плюс двух градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, днем оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 17 минут, зайдет в 16 часов 58 минут. Долгота светового дня – 8 часов 41 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 11 ноября - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец, в южных стрижка, напротив, заканчивалась. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Именины в этот день: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.