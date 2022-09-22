В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

В пятницу, 23 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная и по-летнему теплая погода, преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV-V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – до ноля градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области – плюс 24-29 градусов.

Ветер восточный с переходом на южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 38 минут, заход - в 18 часов 55 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 23 сентября – Петр и Павел Рябинники.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего - рябину», - говорили в народе.

По рябине судили и о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.