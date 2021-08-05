В пятницу в Челябинской области жара, дожди и грозы

В пятницу, шестого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в отдельных районах прогнозируются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра.

В южных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 22-27 градусов, в южных районах – до плюс 30 градусов. Ночью – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах – до плюс 9 градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 10 минут, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня - 15 часов 38 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Борис и Глеб.

В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной — от слов «палить копны». «На Глеба и Бориса за хлеб не берися», — говорили наши предки, подразумевая, что следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб».

Женщины и дети начинали сбор ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали впрок — в основном, в сушеном виде.

Именины в этот день: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.