В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

В понедельник, 12 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в северной половине региона пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, местами метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 10-12 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в южных районах холоднее – до минус 19 градусов.

Днем в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса, по области – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 11 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба, но останется повышенным. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 10 минут, зайдет в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 14 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 12 декабря - Парамон Зимоуказатель.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное - быть декабрю ясным», - подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

В этот день люди говорили: «Пришел Парамон - снег с крыши вон», - и очищали кровли от снежных «шапок». Интересно, что делать это нужно было непременно веником или метлой, но ни в коем случае не лопатой - чтобы крыша не прохудилась.

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», - такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Именины в этот день: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.