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В среду в Челябинской области мороз усилится

В среду, 30 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, туманы, изморозь, днем - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении – минус 25-30 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 13-15 градусов. По области – минус 11-16 градусов, в низинах – до минус 19 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 12 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Данилов день.

Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут тёплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчёлы будут хорошо роиться.

Именины в этот день: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.