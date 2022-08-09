В среду в Челябинской области жарко и преимущественно без осадков

В среду, 10 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы.

В отдельных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. В течение суток давление существенно не изменится.

Геомагнитное поле возможно неустойчивое

Восход солнца - в 5 часов 18 минут, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня – 15 часов 21 минуту. Луна растущая.

По народному календарю – Прохоры-Пармены.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены - не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. На Прохоры-Пармены следовало снимать созревшие груши с деревьев.

Именины в этот день: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.