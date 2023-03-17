В субботу в Челябинской области – тепло и снег, в воскресенье похолодает

В предстоящие выходные, 18 и 19 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность. В ночь на субботу - преимущественно без осадков, днем - местами небольшие осадки, в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. В воскресенье температура воздуха понизится, осадков не прогнозируют. Атмосферное давление будет расти.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – до минус пяти градусов, в низинах – до минус девяти градусов. В ночь на воскресенье – минус 8-13 градусов, на крайнем юге – до минус четырех градусов. В ночь на понедельник еще холоднее – минус 10-15 градусов, в Челябинске – минус 12-14 градусов.

В дневные часы в субботу воздух в Челябинске будет прогреваться до плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов. В воскресенье синоптики обещают от минус четырех до плюс одного градуса, в Челябинске – до минус двух градусов.

Ветер в субботу юго-западный с переходом на северо-западный, в воскресенье – северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение ночи субботы оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 744 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление продолжит расти и достигнет 757 миллиметров ртутного столба, а затем начнет снижаться. Геомагнитное поле спокойное

По народному календарю 18 марта – Конон Огородник.

На Конона полагалось возделывать огород даже в плохую погоду. Не зря этот угодник называется еще и Страдником. Наши предки учили своих детей: «Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день - непременно огород будет добр, и овощу будет много».

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники - весенние морозы, что случаются до восхода солнца, - становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

Именины в этот день: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

По народному календарю 19 марта - Константиновы круги.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.