В выходные днем в Челябинской области ясно и по-весеннему тепло

В предстоящие выходные, 26 и 27 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в новь на субботу – минус 12-17 градусов, в низинах - до минус 26 градусов, на севере – минус 7-12 градусов. В ночь на воскресенье – минус 8-13 градусов, в горах - до минус 18 градусов. Ночь на понедельник на севере региона будет еще теплее – минус 4-9 градусов, на юге – минус 10-15 градусов.

В дневные часы синоптики обещают от минус двух до плюс четырех градусов, в южных районах – до минус семи градусов.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 метров в секунду, в субботу порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 26 февраля – Мартинианов день.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Именины в этот день: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

По народному календарю 27 февраля - Кирилл Весноуказчик.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы.

На Кирилла также говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег.

Именины в этот день: Авраам, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.