В выходные в Челябинской области аномальная жара

В предстоящие выходные, 15 и 16 мая, в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода, преимущественно без осадков.

В юго-западных, северо-восточных и восточных районах местами сохраняется, в юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 8-13 градусов, лишь в низинах – до плюс трех градусов, в воскресенье – плюс 10-15 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 29-34 градуса, в Челябинске -30-32 градуса. В воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 31-36 градусов.

В субботу ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье - северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

В течение субботы давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 745 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 15 мая – Борис и Глеб Сеятели.

С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб». С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно - значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.

Именины в этот день: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.

По народному календарю 16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них - Рассадница - говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи».

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем. Именины в этот день: Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.