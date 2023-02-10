В выходные в Челябинской области – ночные морозы, снег лишь местами

В предстоящие выходные, 11 и 12 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, лишь в воскресенье в отдельных районах возможен снег. Ночью и утром местами туманы, изморозь. Перепады атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу температура воздуха – минус 9-14 градусов, при прояснении до минус 19-24 градусов. В ночь на воскресенье – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают минус 2-7 градусов, в низинах прохладнее – до минус 12 градусов, в воскресенье- минус 5-10 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, местами в субботу порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу ночью оно немного повысится, днем понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. В воскресенье давление будет расти и достигнет 747 миллиметров ртутного столба, затем вновь начнет снижаться. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 11 февраля - Лаврентьев день. Об этом дне на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла - погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние - такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом - скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят - быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются - к оттепели).

Именины в этот день: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

По народному календарю 12 февраля - Трехсвятие, Васильев день. По поведению диких животных судили о погоде. Если зайцы приходят в сады - будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью - тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом, значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.

Именины в этот день: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.