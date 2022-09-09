В выходные в Челябинской области пасмурно, ветрено и местами дожди

В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя, в субботу на юге до умеренных. Местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу, воскресенье и понедельник – плюс 1-6 градусов, при прояснении – до минус трех градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске - плюс 12-15 градусов, по области – плюс 9-15 градусов.

Ветер в ночь на субботу неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье повысится до 743 миллиметров ртутного столба, что на одну единицу выше нормативного значения. Давление продолжит расти и в понедельник достигнет 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 10 сентября – Анна и Савва Скирдники.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды - отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно - скирдами», - говорили люди.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

В воскресенье по народному календарю - Иван Постный.

Наступает большой поворот и в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. «Иван Постный пришел, лето красное увел», - подмечали люди. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает»; «Иван Постный — осени отец крестный»; «Иван Предтеча гонит птиц далече». Кстати, по поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли - это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали - ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей - надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь - к дождю.

Именины в этот день: Иван.