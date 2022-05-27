В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, 28 и 29 мая, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении в субботу до минус одного градуса, в ночь на понедельник – плюс 9+14 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 16-21 градус. В воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов.

Ветер в субботу южный с переходом на западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. В воскресенье ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье начнет расти и к понедельнику достигнет нормативных значений – 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом - запахло теплом»; «На Пахома тепло - все лето теплое». Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Пахом.

По народному календарю 29 мая – Федор Житник.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.