В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Казахстане перестали работать российские государственные телеканалы, сообщил военкору Александр
27.05.2022

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2022 года стартует программа Минпросвещения России «Профессионалитет», в рамка
27.05.2022

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера обнародовать технико-эко
Дороги
Дороги
27.05.2022

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественное открытие фонтанного сезона в Карабаше Челябинской области состоялась вчера, 26 мая.
27.05.2022

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.05.2022

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, 28 и 29 мая, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении в субботу до минус одного градуса, в ночь на понедельник – плюс 9+14 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 16-21 градус. В воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25 градусов.

Ветер в субботу южный с переходом на западный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. В воскресенье ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье начнет расти и к понедельнику достигнет нормативных значений – 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом - запахло теплом»; «На Пахома тепло - все лето теплое». Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета.

Именины в этот день: Дмитрий, Макар, Пахом.

По народному календарю 29 мая – Федор Житник.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги

25.05.2022 13:44

В Магнитогорске чествовали чемпионов

25.05.2022 12:58

Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора

25.05.2022 12:57

В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом

25.05.2022 12:17

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной

25.05.2022 12:00

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы

25.05.2022 11:58

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»

25.05.2022 11:40

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла

25.05.2022 11:25

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло

25.05.2022 11:24

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу

25.05.2022 11:21

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%

25.05.2022 11:09

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня

25.05.2022 11:07

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки