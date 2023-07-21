В выходные в Челябинской области – тепло, местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, 22 и 23 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 9-14 градусов, в низинах будет прохладнее – до плюс шести градусов. В ночь на воскресенье будет теплее – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы в выходные воздух будет прогреваться до плюс 20-26 градусов.

Ветер юго-западный в ночь на субботу - 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье ветер сменит направления с юго-западного на западный, 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 22 июля - Панкратий и Кирилл. По православному календарю 22 июля - день священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Говорят, что Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос еще жил на земле. Ему довелось стать свидетелем чудес, после которых он уверовал во Христа; также он познакомился с учениками Иисуса, особенно с апостолом Петром. Один из апостолов позже крестил и родителей Панкратия, и его самого. Когда мать и отец Панкратия скончались, он оставил свое имение и ушел в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя время в молитвах и размышлениях. Там его встретил апостол Петр и предложил отправиться вместе в Антиохию и Киликию, где тогда находился апостол Павел. Позже святые Петр и Павел рукоположили Панкратия в епископы сицилийского города Тавромении. Много лет святитель мирно управлял своей паствой, но однажды язычники восстали, напали на Панкратия и закидали его камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель.

В субботу, 22 июля, также день священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Он пострадал в III веке, будучи 84-летним старцем.

На Руси в день Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. В этот день начинается сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Ягоды и листья черники - лекарственные средства. Чернику полезно есть в больших количествах в жаркое летняя время.

Именинники 22 июля: Александр, Кирилл, Панкрат и Федор.

В воскресенье, 23 июля, по народному календарю – Антоний Громоносец. По православному календарю - день преподобного Антония Печерского, киевского. Он был начальником всех русских монахов и обладал даром предвидения и чудотворений (1073 год).

Православная церковь отмечает также память Маврикия Никопольского (умер около 319) - один из 45 христианских мучеников, пострадавших в Никополе Армянском в гонение императора Лициния.

Именинники: Александр, Антон, Аполлон, Данила, Леонтий и Маврикий.