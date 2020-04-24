В выходные в Челябинской области тепло, ветер и небольшие дожди
В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов, в воскресенье – плюс 13-18 градусов. Ночью – плюс 1-6 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-17 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в выходные оно будет расти и к понедельнику достигнет 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.
В субботу, 25 апреля, по народному календарю Василий Парильщик.
«На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
Именины в этот день: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
В воскресенье, 26 апреля, Фомаида Медуница.
В этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.
Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.
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