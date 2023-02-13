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Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей
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13.02.2023

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13.02.2023 17:02

Во вторник в Челябинской области – местами снег

Во вторник, 14 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в западной половине региона местами пройдет небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков. Объявлено предупреждение о НМУ первой степени на территории пяти городов области - Челябинска, Карабаша, Сатки, Коркино, Златоуста.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске минус 15-17 градусов, по области – минус 13-18 градусов, при прояснении мороз усилится до минус 24 градусов. В горах будет теплее – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов. По области - минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного значения на две единицы. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 25 минуты, заход – в 17 часов 54 минуты. Долгота светового дня

По народному календарю 14 февраля - Трифон – мышегон.

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды - это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман - наступление хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон - таковы и оставшиеся дни февраля.

Именины в этот день: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.02.2023 15:42

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13.02.2023 15:33

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13.02.2023 15:05

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08.02.2023 22:53

Более 70% предпринимателей готовы покупать отечественные товары по итогам опроса

08.02.2023 17:29

Имя на стене – Александр Чижевский