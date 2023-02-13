13.02.2023
Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей
13.02.2023
Челябинцы стали участниками Фестиваля космических наук
13.02.2023
Yota дарит безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств к 14 февраля
13.02.2023
X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области
13.02.2023
В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита
13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
Во вторник в Челябинской области – местами снег
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023