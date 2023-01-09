Во вторник в Челябинской области – мороз на фоне повышенного давления

Во вторник, 10 января, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 30-32 градуса, по области – минус 30-35 градусов, в горах и низинах - до минус 40 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 20-22 градуса. По области – минус 20-25 градусов, в горных районах и в низинах – до минус 29 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 7 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.

Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.