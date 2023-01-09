Во вторник в Челябинской области – мороз на фоне повышенного давления

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Транспорт
корона
Метро в Челябинске
Экология
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Исполнять обязанности ректора Южно-Уральской государственной медицинского университета (ЮУГМУ, Че
09.01.2023

В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогоднюю ночь в Челябинской области появилось на свет 10 малышей - мальчишек чуть больше, чем
09.01.2023

В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовский  театр «Омнибус» (г.Златоуст, Челябинская область) в новогодние праздники пор
09.01.2023

«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска выставили дорожным подрядчикам штрафы на сумму в два миллиона рублей за плохую
09.01.2023

Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогодние каникулы Исторический музей Южного Урала ежедневно принимал более тысячи посетителей
09.01.2023

Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

В Ашинском районе фура «смяла» иномарку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.01.2023

Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО
Погода
09.01.2023 19:28

Во вторник в Челябинской области – мороз на фоне повышенного давления

Во вторник, 10 января, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 30-32 градуса, по области – минус 30-35 градусов, в горах и низинах - до минус 40 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 20-22 градуса. По области – минус 20-25 градусов, в горных районах и в низинах – до минус 29 градусов.

Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 7 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю 10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.

Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.

Автор: Любовь Юрина
Возможно, вас заинтересует
Консультация юриста
Читать сюжет
Задать вопрос
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске в связи с низкой температурой воздуха отменены заня
Общество

Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска

09.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на седьмое января 2023 года, в Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митроп
Общество

В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с традиционным
Федерация

Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия

06.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Куранты пробили 12 часов 31 декабря и ушедший чрезвычайно сложный и судьбоносный год 2022 год ста
Общество

С новым 2023 годом, дорогие читатели!

01.01.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Попробуем собрать в одно «новогоднее лукошко» интересные факты о людях из тех фильмов, которые см
Культура

От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах

31.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
До Нового года 13% челябинцев планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать убо
Общество

Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года

30.12.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Исполнять обязанности ректора Южно-Уральской государственной медицинского университета (ЮУГМУ, Че
09.01.2023

В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогоднюю ночь в Челябинской области появилось на свет 10 малышей - мальчишек чуть больше, чем
09.01.2023

В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Златоустовский  театр «Омнибус» (г.Златоуст, Челябинская область) в новогодние праздники пор
09.01.2023

«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска выставили дорожным подрядчикам штрафы на сумму в два миллиона рублей за плохую
09.01.2023

Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогодние каникулы Исторический музей Южного Урала ежедневно принимал более тысячи посетителей
09.01.2023

Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.01.2023 19:28

Во вторник в Челябинской области – мороз на фоне повышенного давления

09.01.2023 19:21

Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)

09.01.2023 17:54

В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель

09.01.2023 16:52

В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик

09.01.2023 16:12

«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля

09.01.2023 16:07

Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату

09.01.2023 15:41

Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор

09.01.2023 15:34

В Ашинском районе фура «смяла» иномарку

09.01.2023 15:17

В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца

09.01.2023 15:08

Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО

09.01.2023 15:05

Пенсионному фонду указали на нарушение

09.01.2023 15:01

Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега

09.01.2023 14:57

Исторический музей Южного Урала принял более 10000 человек в новогодние праздники

09.01.2023 14:50

«Урок здоровья» для южноуральских детей-сирот

09.01.2023 14:42

Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса

09.01.2023 14:39

В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»

09.01.2023 14:37

Яна Лантратова: Россия очищается от предателей

09.01.2023 14:32

Жители Бакала возмущены показухой местных властей

09.01.2023 14:04

«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала

09.01.2023 14:02

Турнир по зимнему картингу на Кубок профсоюза Группы ММК собрал в Магнитке 29 команд

09.01.2023 13:48

Почти полтысячи пьяниц за рулем поймали в новогодние праздник полицейские

09.01.2023 13:45

Профгрупорги Группы ПАО «ММК» снова признаны одними из лучших в стране

09.01.2023 13:11

Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева

09.01.2023 12:57

Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов

09.01.2023 12:50

В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках

09.01.2023 12:40

В Челябинске выявлены случаи заболевания гепатитом А

09.01.2023 12:30

Завтра состоится прощание с Александром Смирновым, одним из инициаторов премии «Светлое прошлое»

09.01.2023 12:16

В 2023 году новогодние каникулы были на один день короче, чем в прошлые годы

09.01.2023 11:40

За новогодние каникулы ковид оборвал жизни девяти южноуральцев

09.01.2023 11:24

Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки

09.01.2023 11:07

Не позволили замерзнуть: сотрудники ГИБДД Аши помогли пассажирам неисправного автобуса

09.01.2023 10:52

В Троицке в мороз малыш оказался запертым в машине

09.01.2023 10:47

В Челябинске для верующих оборудуют шесть крещенских купелей

09.01.2023 10:39

В связи с сильными морозами отменены часть автобусных рейсов

09.01.2023 10:22

Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска

09.01.2023 09:54

В Бакале введен режим повышенной готовности в связи с прорывом канализации

08.01.2023 19:58

Девятого января в Челябинской области – трескучий мороз

08.01.2023 19:51

Южноуральцев просят отказаться от дальних поездок, часть автобусных рейсов отменено

08.01.2023 19:10

Когда завершатся каникулы в школах Челябинска и будут ли продлены из-за мороза

08.01.2023 17:22

Анонсы событий и мероприятий на девятое января (18+)

08.01.2023 16:24

Мороз продлил новогодние каникулы в школах Челябинской области, но не во всех

08.01.2023 13:04

В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой

08.01.2023 11:58

Бакал затапливает канализационными стоками, глава СКР поручил возбудить уголовное дело

07.01.2023 19:41

В Рождество в Челябинске прошли первые городские гуляния и концерт духовной музыки

07.01.2023 18:14

В школах Снежинска продлят каникулы из-за аномальных морозов

07.01.2023 17:50

Южноуральцам обещают суровые Рождественские и Васильевские морозы

07.01.2023 16:19

Восьмого января в Челябинской области обещают местами до минус 40 градусов

07.01.2023 16:05

Анонсы событий и мероприятий на восьмое января (18+)

07.01.2023 15:39

Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений

07.01.2023 14:44

Рождество в Челябинской области прошло без происшествий

07.01.2023 14:04

В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2023 13:52

Пользователи Госуслуг под прицелом аферистов

07.01.2023 13:34

Два человека погибли в Кизильском районе после встречного столкновения

07.01.2023 13:15

В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег

06.01.2023 20:54

Рождество в Челябинской области: живописные вертепы и первые гуляния

06.01.2023 19:29

В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану

06.01.2023 18:37

Движение транспорта по трассе М-5 в Челябинской области запущено в обе стороны

06.01.2023 18:17

На Рождество в Челябинской области мороз усилится

06.01.2023 18:01

Анонсы событий и праздничных мероприятий на седьмое января

06.01.2023 15:11

Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия

06.01.2023 13:16

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области

06.01.2023 12:09

Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами

06.01.2023 11:38

На Южный Урал идет полярный студеный воздух

06.01.2023 10:53

В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за непогоды

05.01.2023 22:09

Прокуратура проведет проверку по информации СМИ о давке в «Орлане»

05.01.2023 21:05

Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО на Рождество

05.01.2023 18:59

Шестого января у православных – Рождественский Сочельник

05.01.2023 18:38

В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно

05.01.2023 18:29

В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»

05.01.2023 18:01

В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей

05.01.2023 17:19

Анонсы событий и праздничных мероприятий на шестое января

05.01.2023 15:52

С 2023 года всех новорожденных будут обследовать на 36 опасных заболеваний

05.01.2023 15:30

С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»

05.01.2023 14:12

В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки

05.01.2023 13:58

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

05.01.2023 12:18

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово, расписание служб

05.01.2023 12:11

В Челябинске специально к Новому году сняли добрую притчу «Сестренки»

05.01.2023 11:12

За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев

04.01.2023 22:00

Сегодня Земля максимально сблизится с Солнцем

04.01.2023 20:58

В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом

04.01.2023 20:40

Пятого января в Челябинской области продолжатся снегопады

04.01.2023 18:59

Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май

04.01.2023 17:00

В Брединском районе построили спорткомплекс, в планах – создание крытого катка

04.01.2023 15:26

Движение – это жизнь: магнитогорцы вошли в число лидеров чемпионата «Человек идущий»

04.01.2023 11:15

В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети

04.01.2023 10:57

В 2023 году первым зарегистрированным в Челябинской области новорожденным стал Лев

03.01.2023 20:43

Четвертого января в Челябинской области – небольшой снег, метели

03.01.2023 20:34

Анонсы событий и праздничных мероприятий на четвертое и пятое января

03.01.2023 20:16

В ночь с третьего на четвертое января прольется первый новогодний звездопад

03.01.2023 18:09

Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева

03.01.2023 17:52

Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу

03.01.2023 16:50

Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла

03.01.2023 16:32

Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом

03.01.2023 15:32

Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы

03.01.2023 12:45

Хорошего – понемножку: медики не советуют в новогодние праздники налегать на мандарины

03.01.2023 11:30

В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику

03.01.2023 10:31

Рождество с размахом: сразу в двух челябинских парках состоятся большие гуляния вместе с Радио ОЛИМП

02.01.2023 23:11

«Крылатые каникулы» для южноуральцев - бесплатные экскурсии и другие бонусы

02.01.2023 21:54

Южноуральцы смогут быстрее добраться до горнолыжных курортов Магнитогорска