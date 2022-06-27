Во вторник в Челябинской области прохладно, местами дожди

Во вторник, 28 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

В южной половине региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 9-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов. По области – плюс 10-15 градуса, в южных районах теплее – плюс 17-22 градуса.

Ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба. Ночью давление немного понизится, днем повысится и составит 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 23 минуты. Луна убывающая. В ночь на среду – новолуние.

По народному календарю 28 июня - День Фита.

Крестьяне в этот день примечали: «Дождь на Фита - плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины.

Именины в этот день: Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.