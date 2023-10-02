Во вторник в Челябинской области – тепло и преимущественно без осадков

Во вторник, третьего октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами в горных районах пройдут небольшие дожди, в Челябинске – преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах – около ноля градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 59 минут, зайдет в 18 часов 26 минут. Долгота светового дня – 11 часов 27 минут. Луна убывающая.

По народному календарю третьего октября - Астафий Ветряк.

На Руси святого Евстафия (на русский манер - Астафия) именовали Ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили люди. По тому, как дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Южный ветер также сулил хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.

Именины в этот день: Александр, Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.