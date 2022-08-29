Во вторник в Челябинской области жара до плюс 33 градусов

Во вторник, 30 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью местами слабые дожди, возможны грозы, днем преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах туманы.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах - до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 29-31 градуса, по области – плюс 28-33 градуса.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 51 минуту, заход – в 19 часов 58 минут. Долгота светового дня 14 часов 7 минут. Луна растущая.

В народном календаре 30 августа - День Мирона, Вдовьи помочи.

На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветреной или безветренной), судили заранее - по дню Тихона: «Тихон дует тихо - и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься - на следующий год соберешь одни цветочки», - говорили крестьяне.

Именины в этот день: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.