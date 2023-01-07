Восьмого января в Челябинской области обещают местами до минус 40 градусов

Восьмого января в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах – сильный мороз.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на восьмое января в Челябинске – минус 29-31 градус, по области – минус 27-32 градуса, в горах и низинах - минус 35-40 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 26-28 градусов. По области – минус 23-28 градусов, в горных районах и пониженных частых рельефа – до минус 33 градусов.

Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативных значений. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в девять часов 17 минут, заход - в 16 часов 44 минуты. Долгота светового дня - семь часов 27 минут. Полнолуние.

По народному календарю восьмого января – День повитух.

Если поутру синички кричат, значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны - быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.