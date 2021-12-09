Алексей Текслер поручил главам провести свои «прямые линии» с жителями

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований региона провести свои «прямые линии» и ответить на все вопросы жителей в городах и районах.

Такое поручение глава региона озвучил в ходе «Прямой линии», которую он провел восьмого декабря.

Вопросы губернатору принимались со второго по восьмое декабря включительно. К началу прямого общения поступило пять тысяч 136 обращений, в том числе видео-вопросы. Были организованы и прямые включения с территорий. На связи в ходе всего всей «прямой линии» были также министры и главы муниципальных образований, которые сразу же подключались к ответу на заданный по их теме вопрос.

В ходе «Прямой линии», которая продолжалась два часа 25 минут, губернатор ответил на 40 вопросов и заверил, что каждый обратившийся получит подробный ответ на свой вопрос. «На каждый вопрос будет ответ вне зависимости от того, успел я на этот вопрос ответить или нет», - заверил губернатор.

Алексей Текслер ранее поручал Контрольно-счетной палате провести анализ открытости органов исполнительной власти Челябинской области. КСП по полученным результатам составила соответствующие рейтинги. Материалы направлены главам муниципалитетов. «Просто видно, исходя из этого рейтинга, кто больше, кто меньше внимания обращает на открытость. Коллеги, обратите на это внимание, сегодня Прямая линия – это часть этой работы, связанная с открытостью. Такую же работу, такие же Прямые линии, конечно, нужно проводить и в муниципалитетах. Я уверен, что главы муниципалитетов в этой части меня услышат», - поручил главам Алексей Текслер.