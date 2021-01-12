Челябинский инвалид-колясочник сложил полномочия депутата

Депутат Калининского района Челябинска Николай Ольховский подал в отставку. Об этом он заявил на странице «Вконтакте», добавив, что избиратели его не поддерживают и жертвуют недостаточно денег, чтобы он мог обеспечить себя и семью.

«Сегодня 12 января. Что я имею к этому дню. Мне удалось собрать пожертвования челябинцев на сумму 29 000 рублей ежемесячно. Этого не хватит, чтобы я мог обеспечивать себя и свою семью, - написал Ольховский. - В Челябинске не нашлось организации, готовой открыто и публично поддержать мою деятельность финансово. Хотя я очень благодарен нескольким людям из совершенно разных политических лагерей, которые предлагали варианты. Но все эти варианты я посчитал не совсем честными: среди них не было открытого и публичного. Своими руками челябинцы также не готовы поддерживать мою работу».

Николай Ольховский перечислил успехи и неудачи во время его работы на должности депутата и предположил, что он борется не с теми проблемами, которые волнуют горожан.

«Я слагаю полномочия вашего депутата. Это были очень содержательные 16 месяцев. Они не прошли зря».