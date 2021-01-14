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Директор «Таганая» переходит на работу в Минприроды РФ

Заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ назначен Алексей Яковлев, в течение 10 лет работавший директором национального парка «Таганай» (Челябинская область)

Соответствующее назначение подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что перед департаментом особо охраняемых природных территорий стоят масштабные задачи. Одна из ключевых –реформа системы управления. Этот вопрос обсуждался на встрече с директорами ООПТ в Крыму в декабре 2020 года. «Алексей Михайлович, вы там были, активно участвовали в обсуждении, многое предлагали. Уверен, опыт работы в национальном парке «Таганай» - непосредственно на земле – поможет вам на госслужбе. Вы, как правая рука, сможете давать компетентные советы и задавать направления» обратился к Алексею Яковлеву министр Александр Козлов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил Алексея Яковлева с назначением, поблагодарив за работу на посту директора нацпарка «Таганай».

«Вы проделали огромную работу по развитию «Таганая», - отметил глава региона. - Красоты нашего национального парка теперь хорошо известны по всей России и за её пределами, это популярный туристический маршрут нашей области». Губернатор выразил надежду, что теперь наши нацпарки и особо охраняемые природные территории будут под особым вниманием на федеральном уровне.

Алексей Михайлович Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. С 2010 года занимал должность директора национального парка «Таганай». С 2019 года под управлением «Таганая» находится и новый нацпарк «Зигальга».

Исполнять обязанности директора нацпарка будет замдиректора по науке и развитию Эльвина Новоселова.