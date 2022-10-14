Глава Карабаша Олег Буданов досрочно покидает занимаемый пост

Глава Карабашского городского округа (Челябинская область) Олег Буданов досрочно покидает занимаемый пост. Информацию об отставке подтвердили в правительстве региона.

В пятницу, 14 октября, на заседании Совета депутатов Карабаша депутаты рассмотрели заявление Олега Буданова о досрочном сложении полномочий главы и назначении врио мэра города и приняли его отставку.

«Возможность моего перехода в новую сферу деятельности обсуждалась давно и неоднократно. Это нормальная ситуация, так как государство и регионы, как его часть, обязаны системно подходить к кадровым вопросам, давать оценку потенциалу каждого управленца и применять его в соответствии с требованиями времени и приоритетными задачами, стоящими перед нашим обществом», - пояснил в своем телеграм-канале причины ухода с поста главы Олег Буданов, который, по его словам, «почти семь лет я верой и правдой трудился на благо города и каждого жителя, узнавая больше и прорастая глубже в Карабаш».

По словам Буданова, за время его работы на посту главы управленческий состав города стал сильнее – появились новые специалисты своего дела, в полной мере разделяющие ценности по преображению города и обладающие нужными навыками.

Олег Буданов принял решение переехать в Миасс, где он в свое время работал в УВД и в администрации города. По его словам, в настоящее время на первый план выходят задачи по укреплению основы основ страны и Челябинской области – промышленного сектора.

«С учетом этих обстоятельств принято решение о моей работе в одном из ключевых и ведущих предприятий машиностроения Южного Урала – на Автомобильном заводе «УРАЛ». Воспринимаю эту возможность как честь», - написал Буданов.

Как уточнили в правительстве области, исполняющим обязанности главы Карабаша назначен Станислав Афанасенко, который не так давно занял пост заместителя мэра города (курирует финансы). До перехода на работу в администрацию он трудился на градообразующем предприятии города – АО «Карабашмедь» (входит в состав группы «Русская медная компания»).

ДЛЯ СПРАВКИ

Буданов Олег Геннадьевич родился 22 августа 1981 года в Кыштыме Челябинской области. В 2003 году окончил Челябинский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в Управлении внутренних дел г. Миасса в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. С ноября 2002 года по ноябрь 2012 года работал в правовом управлении администрации г. Миасса, где прошел путь от ведущего специалиста юридического отдела до начальника правового управления. С января 2013 года работал в должности директора по правовым вопросам ООО «Дженерал Билдинг» и с июля 2014 года по совместительству – исполняющим обязанности директора ООО «СтройКом-99».

Собранием депутатов Карабашского городского округа 22 декабря 2015 года избран на должность главы Карабашского городского округа. Назначен на должность 28 декабря 2015 года. В ноябре 2020 года переизбран на новый срок.