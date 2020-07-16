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Губернатор Алексей Теслер признан самым известным представителем региональной элиты

Политика
Сегодня, 10:09

Специалисты аналитической группы лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС составили рейтинг известности представителей региональной элиты по итогам первого полугодия 2020 года. В исследовании приняли участие 48 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 104 персоны-представителей региональной элиты.

Первую строчку в рейтинге известности занимает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По данным исследователей, такое положение дел вполне закономерно. Губернатор, руководящий регионом, априори является не только самым статусным, но и самым известным представителем региональной элиты. Отметим и тот факт, что уровень известности – ресурс нарабатываемый и растущие показатели этого рейтинга губернатора в оценках населения региона – лучшее тому доказательство.

На втором месте по степени известности председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Замыкает тройку лидеров по уровню известности бизнесмен, совладелец ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», член совета директоров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Александр Аристов.

На четвертой строчке – председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников.

На пятой строчке рейтинга - депутат Государственной Думы РФ, председатель Совета РО ПП "Справедливая Россия" по Челябинской области Валерий Гартунг.

Замыкая группу персон с очень высоким рейтингом известности на шестом месте этого рейтинга находится глава города Челябинска Наталья Котова.

На седьмом месте находится первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она нарастила балл своей известности, что неудивительно, учитывая насколько четко и оперативно она действовала в сложившихся в связи с пандемией условиях, когда требовалось быстрое и точное информирование населения.

На восьмом месте – ещё одна статусная представительница региональной элиты, это руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова.

Девятое место в рейтинге известности – у бизнесмена и президента ГК «Бовид», Бориса Видгофа, а замыкает первую десятку рейтинга известности депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

 

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