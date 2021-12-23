Избраны новые вице-спикеры Заксобрания Челябинской области

Избраны новые заместители председателя Законодательного собрания Челябинской области.

Соответствующие решения приняты на завершающем в 2021 году заседании 23 декабря.

Посты вице-спикеров заняли Павел Киселев, Павел Шиляев и Олег Гербер.

Павел Киселев будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по аграрной политике.

Павел Шиляев будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Олег Гербер продолжит возглавлять комитет по информационной политике.

Напомним, что заместителями председателя Законодательного Собрания продолжат работать Юрий Карликанов, Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин и Константин Струков, избранные на первом заседании Законодательного Собрания седьмого созыва в октябре 2020 года.

Юрий Карликанов теперь будет координировать работу двух комитетов: комитета по строительной политике и ЖКХ, а также комитета по Регламенту и депутатской этике. Вадим Ромасенко будет курировать работу комитета по экономической политике и предпринимательству.

Константин Струков продолжит координировать работу комитета по экологии и природопользованию.

Анатолий Еремин будет отвечать за деятельность двух комитетов: комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

На заседании Законодательного Собрания также утверждены изменения составов некоторых комитетов областного парламента. Так, депутат Алексей Денисенко написал личное заявление о выходе из состава комитета по промышленной политике, транспорту и тарифному регулированию и включении его в состав комитета по строительной политике и ЖКХ. Он освобожден от должности первого заместителя председателя промышленного комитета. На эту должность избран Дмитрий Клеутин. Алексей Денисенко возглавил комитет по строительной политике и ЖКХ.

Сергей Таскаев, который получил мандат депутата Законодательного Собрания третьего декабря 2021 года, будет работать в комитете по социальной политике.

Напомним, в сентябре 202о года после избрания нового состава ЗСО посты вице-спикеров заняли Юрий Карликанов (избирался депутатом в четырех созывах, в шестом был первым вице-спикером), Константин Струков (работал в пяти созывах регионального парламента), Олег Голиков (был депутатом в пяти созывах, в шестом – вице-спикер), Анатолий Еремин (был депутатом в шестом созыве), Владимир Павлов и Вадим Ромасенко. Александр Лазарев был избран первым заместителем председателя Заксобрания. На постоянной основе работали только Лазарев и Голиков, остальные совмещали свою основную деятельность с депутатской.

Голиков был избран депутатов Госдумы в сентябре 2021 года и отказался от мандата ЗСО, Лазарев был избран председателем Заксобрания области. Пост первого вице-спикера пока вакантный.