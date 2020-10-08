В Челябинской области избрано руководство Заксобрания седьмого созыва

В Челябинской области депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва на первом пленарном заседании восьмого октября избрали руководство регионального парламента.

После избрания Владимира Мякуша председателем Заксобрания депутаты утвердили структуру регионального парламента. В седьмом созыве у спикера будет семь заместителей, в том числе один первый.

Владимир Мякуш напомнил парламентариям, что в предыдущих созывах тайное голосование за кандидатов на пост вице-спикеров проводилось с использованием бумажных бюллетеней. Но уже в шестом созыве начали использовать электронное голосование. По словам Владимира Мякуша, у этой системы есть несколько преимуществ. В том числе, не нужно формировать счетную комиссию и не будет пересечения потоков голосующих, что очень важно в сложной эпидемиологической ситуации. Депутаты единогласно приняли предложение спикера об использовании электронной системы и в этот раз.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания региона был избран Александр Лазарев. До избрания депутатом ЗСО седьмого созыва он был главой Южноуральска, но после выборов сложил полномочия.

Заместителями председателя областного парламента избраны Юрий Карликанов (избирался депутатом в четырех созывах, в шестом был первым вице-спикером), Константин Струков (работал в пяти созывах регионального парламента), Олег Голиков (был депутатом в пяти созывах, в шестом – вице-спикер), Анатолий Еремин (был депутатом в шестом созыве), Владимир Павлов и Вадим Ромасенко.

Каждый избранный заместитель председателя Законодательного собрания будет отвечать за определенное направление.

Александр Лазарев будет курировать деятельность комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

Юрий Карликанов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по Регламенту и депутатской этике.

Константин Струков будет курировать вопросы экологии и природопользования.

Олег Голиков будет курировать вопросы строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Павлов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по экономической политике и предпринимательству и комитета по аграрной политике.

Анатолий Еремин будет контролировать деятельность двух комитетов – комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

Вадим Ромасенко будет курировать вопросы промышленной политики, энергетики, транспорта и тарифного регулирования.

На постоянной основе в региональном парламенте, помимо спикера Владимира Мякуша, будут работать и два его заместителя - Александр Лазарев и Олег Голиков (всего 15 парламентариев). Остальные вице-спикеры будут совмещать свою основную деятельность с депутатской. Вадим Ромасенко - генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск», Константин Струков - президент «Южуралзолота», Анатолий Еремин - советник президента ЗАО «Русская медная компания», Владимир Павлов - директор по специальной работе ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».