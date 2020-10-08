ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области избрано руководство Заксобрания седьмого созыва

Погода
Сегодня, 16:38
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва на первом пленарном заседании восьмого октября избрали руководство регионального парламента.

После избрания Владимира Мякуша председателем Заксобрания депутаты утвердили структуру регионального парламента. В седьмом созыве у спикера будет семь заместителей, в том числе один первый.

Владимир Мякуш напомнил парламентариям, что в предыдущих созывах тайное голосование за кандидатов на пост вице-спикеров проводилось с использованием бумажных бюллетеней. Но уже в шестом созыве начали использовать электронное голосование. По словам Владимира Мякуша, у этой системы есть несколько преимуществ. В том числе, не нужно формировать счетную комиссию и не будет пересечения потоков голосующих, что очень важно в сложной эпидемиологической ситуации. Депутаты единогласно приняли предложение спикера об использовании электронной системы и в этот раз.

Первым заместителем председателя Законодательного Собрания региона был избран Александр Лазарев. До избрания депутатом ЗСО седьмого созыва он был главой Южноуральска, но после выборов сложил полномочия.

Заместителями председателя областного парламента избраны Юрий Карликанов (избирался депутатом в четырех созывах, в шестом был первым вице-спикером), Константин Струков (работал в пяти созывах регионального парламента), Олег Голиков (был депутатом в пяти созывах, в шестом – вице-спикер), Анатолий Еремин (был депутатом в шестом созыве), Владимир Павлов и Вадим Ромасенко.

Каждый избранный заместитель председателя Законодательного собрания будет отвечать за определенное направление.

Александр Лазарев будет курировать деятельность комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

Юрий Карликанов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по Регламенту и депутатской этике.

Константин Струков будет курировать вопросы экологии и природопользования.

Олег Голиков будет курировать вопросы строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Павлов будет отвечать за деятельность двух комитетов – комитета по экономической политике и предпринимательству и комитета по аграрной политике.

Анатолий Еремин будет контролировать деятельность двух комитетов – комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

Вадим Ромасенко будет курировать вопросы промышленной политики, энергетики, транспорта и тарифного регулирования.

На постоянной основе в региональном парламенте, помимо спикера Владимира Мякуша, будут работать и два его заместителя - Александр Лазарев и Олег Голиков (всего 15 парламентариев). Остальные вице-спикеры будут совмещать свою основную деятельность с депутатской. Вадим Ромасенко - генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск», Константин Струков - президент «Южуралзолота», Анатолий Еремин - советник президента ЗАО «Русская медная компания», Владимир Павлов - директор по специальной работе ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
Сегодня, 12:24
Заксобрание Челябинской области вновь делегировало Олега Цепкина в Совет Федерации
Экономика
05.10.20 14:30
В Челябинской области установлен самый низкий в УрФО транспортный налог
Общество
28.09.20 15:20
В Челябинской области 495 ветеранов и вдов участников войны получили помощь на капремонт жилья
Происшествия
01.09.20 16:55
Прокуратура требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова
29.09.20 16:45
Среда в Челябинской области теплая, безветренная и без осадков
27.09.20 21:26
Понедельник в Челябинской области теплый и солнечный
26.09.20 00:44
В выходные в Челябинской области тепло и без осадков
24.09.20 16:41
В пятницу в Челябинской области без осадков
24.09.20 11:28
Четверг в Челябинской области без осадков и с порывистым ветром
22.09.20 14:31
В среду в Челябинской области прохладно, ветрено и сыро
18.09.20 16:44
В Челябинской области в субботу – тепло, в воскресенье - похолодает
17.09.20 21:55
Пятница в Челябинской области будет теплой, преимущественно без осадков
17.09.20 09:44
В четверг в Челябинской области дожди и прохлада
16.09.20 00:37
В Челябинской области в среду прохладно, сыро и ветрено
Политика
Сегодня, 10:04
Знакомьтесь
Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание
Общество
Сегодня, 12:34
В ЧелГУ два факультета переведены на двухнедельный дистант
Новости
Сегодня, 16:28
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали подростка, который решил «срубить» денег на распространении наркотиков
Сегодня, 16:01
Экономика
ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка пройдёт без визита в офис
Сегодня, 15:44
Общество
В Челябинской области социально ориентированным НКО рекомендовали отменить массовые мероприятия
Сегодня, 15:04
Общество
За сутки умерло два человека с ковидом из Челябинска и Златоуста
Сегодня, 14:54
Экономика
Россети обеспечили электроснабжение многоквартирного дома с двором-парком в Южноуральске
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
ЗСО
Челябинск
Владимир Мякуш
Юрий Карликанов
Константин Струков
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика