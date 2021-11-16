Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев

Председателем Законодательного собрания Челябинской области избран 47-летний Александр Лазарев, занимавший пост первого вице-спикера. Он сменил на посту спикера 73-летнего Владимира Мякуша, который руководил региональным парламентом более 16 лет.

Сегодня, 16 ноября 2021 года, депутаты на внеочередном заседании приняли отставку Владимира Мякуша и проголосовали за нового председателя Заксобрания.

Владимир Викторович добровольно покинул пост спикера (руководил ЗСО 16 лет), сложил полномочия депутата регионального парламента (23 года занимался законотворческой деятельностью) и сам предложил кандидатуру своего преемника, которую поддержал губернатор Алексей Текслер – Александра Лазарева.

Александр Лазарев был избран депутатом Законодательного собрания VII созыва в сентябре 2020 года. В октябре на первом заседании депутаты проголосовали за назначение Лазарева первым заместителем председателя Заксобрания. Он также возглавляет комитет по бюджету и налогам (которым длительное время руководил Владимир Мякуш).

Сегодня депутаты единогласно проголосовали за назначение Александра Лазарева председателем Законодательного собрания.

«Возглавить Законодательное собрание Челябинской области – огромная честь и большая ответственность, которая на меня возложена. Сегодня ЗСО – это одна команда. И каждый из нас представляет интересы огромного количества людей. Челябинская область – это наш дом. Постараюсь приложить все усилия и не подвести. Спасибо за оказанное доверие», - отметил Александр Лазарев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лазарев Александр Владимирович родился 25 июля 1974 года в городе Южноуральске Челябинской области. В 2007 году окончил ГОУВПО «Челябинский государственный университет», социальная работа, специалист по социальной работе.

Трудовую деятельность начал в 18 лет водителем в маркетинговом центре «Инкото». Два года – с 1992 по 1994 - служил в Вооруженных Силах РФ.

После службы в армии работал в бизнес-структурах Южноуральска по развитию сотовой связи в городе и ряде других населенных пунктов Челябинской области. В 2010 году назначен генеральным директором ООО «КонструктУралКомплект».

С ноября 2015 года по сентябрь 2020 года был главой Южноуральского городского округа. В сентябре 2020 года был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва.