Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев

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Председатель Законодательного собрания Челябинской области 73-летний Владимир Мякуш по собственно
16.11.2021

Закончилась эпоха

Владимир Мякуш покинул пост спикера, который занимал более 16 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.11.2021

Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.11.2021

Новое назначение в минэкологии Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) в магазине «Светофор» местный житель на требование кассира
16.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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ЖКХ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.11.2021

Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.11.2021

По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.11.2021

ММК получил золотую медаль международной промышленной выставки «Металл-Экспо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.11.2021

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
ЗСО
Александр Лазарев
Политика
16.11.2021 11:36

Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев

Председателем Законодательного собрания Челябинской области избран 47-летний Александр Лазарев, занимавший пост первого вице-спикера. Он сменил на посту спикера 73-летнего Владимира Мякуша, который руководил региональным парламентом более 16 лет.

Сегодня, 16 ноября 2021 года, депутаты на внеочередном заседании приняли отставку Владимира Мякуша и проголосовали за нового председателя Заксобрания.

Владимир Викторович добровольно покинул пост спикера (руководил ЗСО 16 лет), сложил полномочия депутата регионального парламента (23 года занимался законотворческой деятельностью) и сам предложил кандидатуру своего преемника, которую поддержал губернатор Алексей Текслер – Александра Лазарева.

Александр Лазарев был избран депутатом Законодательного собрания VII созыва в сентябре 2020 года. В октябре на первом заседании депутаты проголосовали за назначение Лазарева первым заместителем председателя Заксобрания. Он также возглавляет комитет по бюджету и налогам (которым длительное время руководил Владимир Мякуш).

Сегодня депутаты единогласно проголосовали за назначение Александра Лазарева председателем Законодательного собрания.

«Возглавить Законодательное собрание Челябинской области – огромная честь и большая ответственность, которая на меня возложена. Сегодня ЗСО – это одна команда. И каждый из нас представляет интересы огромного количества людей. Челябинская область – это наш дом. Постараюсь приложить все усилия и не подвести. Спасибо за оказанное доверие», - отметил Александр Лазарев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Лазарев Александр Владимирович родился 25 июля 1974 года в городе Южноуральске Челябинской области. В 2007 году окончил ГОУВПО «Челябинский государственный университет», социальная работа, специалист по социальной работе.

Трудовую деятельность начал в 18 лет водителем в маркетинговом центре «Инкото». Два года – с 1992 по 1994 - служил в Вооруженных Силах РФ.

После службы в армии работал в бизнес-структурах Южноуральска по развитию сотовой связи в городе и ряде других населенных пунктов Челябинской области. В 2010 году назначен генеральным директором ООО «КонструктУралКомплект».

С ноября 2015 года по сентябрь 2020 года был главой Южноуральского городского округа. В сентябре 2020 года был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва.

Автор: Любовь Юрина
ЗСО
Александр Лазарев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Законодательного собрания Челябинской области 73-летний Владимир Мякуш по собственно
16.11.2021

Закончилась эпоха

Владимир Мякуш покинул пост спикера, который занимал более 16 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.11.2021

Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместителем министра экологии Челябинской области назначен 38-летний Сергей Лавров, до настоящег
16.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) в магазине «Светофор» местный житель на требование кассира
16.11.2021

Магнитогорец на требование предъявить QR-код достал нож
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске появился реестр замерзающих домов. Его составили представители Общероссийского Народ
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ЖКХ
16.11.2021

Замерзающими домами Челябинска займутся прокуратура и госжилинспекция
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

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В Челябинске на уборку дорог от снега выведено около 150 единиц техники

12.11.2021 11:00

На Южном Урале выбрали лучшего спецназовца уголовно-исполнительной системы региона

12.11.2021 10:40

В Челябинске из-за снегопада таксисты взвинтили цены

12.11.2021 10:30

ОНФ помог южноуральцу, мама-медик которого умерла от коронавируса, получить право на компенсацию за ее смерть

12.11.2021 10:20

В России перестанут обучать на скорняка, обувщика и сборщика обуви

12.11.2021 09:58

Птицефабрика «Челябинская» не сможет заниматься экспортом яиц из-за выявленных нарушений

12.11.2021 09:56

Челябинскую область накрыл снегопад, движение на дорогах пока рабочее

11.11.2021 23:50

Виниловый сайдинг: достоинства материала

11.11.2021 22:40

В пятницу в Челябинской области - небольшой снег

11.11.2021 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 12 ноября

11.11.2021 18:53

Медики – южноуральцам: Не нужно так маниакально и настойчиво искать «Спутник Лайт»

11.11.2021 17:31

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на Южном Урале в полтора раза

11.11.2021 17:27

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

11.11.2021 17:10

Добро пожаловать на «Чисто английский квиз» от Молодёжного театра Челябинска