Магнитогорские депутаты поменяли устав города, предусмотрев возврат к системе вытрезвителей

Городская Конституция меняется вслед за федеральным законодательством: сегодня, 25 мая, депутаты Магнитогорского Собрания (Челябинская область) приняли изменения в устав города.

Спикер Александр Морозов напомнил, что устав Магнитогорска был утвержден в декабре 2006 года. Получается, что в этом году ему исполнится 15 лет.

Как отмечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского Собрания депутатов Анжелика Филипова, большинство изменений проходят обязательные публичные слушания, принять участие в которых может каждый житель города. Такие слушания состоялись в Магнитогорске 28 апреля в малом зале на первом этаже - с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Основные изменения в устав города заключаются в том, что органы местного самоуправления наделяются полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. Проще говоря, речь идёт об учёте собственников брошенных объектов: домов, дач, земельных участков, а также любых объектов, поставленных на учёт с неполными данными.

Права органов местного самоуправления дополняются новым пунктом - осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Иными словами, предусматривается возврат к системе вытрезвителей.

Отметим, с февраля 2017 года депутатами Магнитогорска уже установлены дополнительные меры социальной помощи для отдельных категорий граждан в виде приема и вытрезвления в случаях, если граждане находятся в общественных местах в состоянии опьянения.

В городских больницах имеются койко-места для таких лиц. За последние четыре года помощь на сумму около трех миллионов рублей получили более пяти с половиной тысяч человек, то есть услуга действительно востребована.

Все изменения устава единогласно одобрены участниками публичных слушаний в апреле, а теперь утверждены Собранием депутатов.