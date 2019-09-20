Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области
Политика
Сегодня, 15:01
Автор: 
Инна Шемаева

Представлять Челябинскую область в Совете Федерации будет уполномоченный по правам человека на Южном Урале Маргарита Павлова. Она сменит на этом посту Ирину Гехт, которая досрочно сложила свои полномочия в связи с переходом на работу в правительство региона.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на своей странице в Instagram.

«Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова. Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и её жителей в Совете Федерации», - написал Алексей Текслер.

Напомним, 10 июля 2019 года, Совет Федерации Федерального собрания РФ досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Челябинской области Ирины Гехт. Это было связано с ее переходом на работу в правительство Челябинской области. С 11 июля она приступила к выполнению своих должностных обязанностей. Она трудится в должности вице-губернатора и  курирует социальную сферу региона.

Кроме Маргариты Павловой на должность сенатора также претендовали председатель Законодательного собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш и депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Кроме Маргариты Павловой Челябинскую область в Верхней палате федерального парламента представляет еще один сенатор – Олег Цепкин. Он был делегирован от законодательной власти региона.

Для справки:

Маргарита Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Увельского района Челябинской области, окончила Кичигинскую среднюю школу. Затем поступила в Челябинскую государственную академию культуры и окончила ее с отличием в 2000 году, получив специальность «социолог-психолог социально-культурной сферы». 

С 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ в ООО ИК «Медиа Центр». В 2004-ом году стала лауреатом премии «ТВ-любимчик» в номинации «Ньюс-мейкер года». В 2005-ом награждена дипломом общенационального телегида «Телесемь» в номинации «Ньюс-мейкер», получила звание «Народный лидер» в номинации «Народный журналист». 

23 декабря 2010 года Маргарита Павлова была назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Замужем, воспитывает дочь Викторию и сына Максима.

Автор: 
Инна Шемаева
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