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На должность главы Карталинского района претендуют 12 человек

Политика
Сегодня, 10:54
Автор: 
Олеся Денисова

На должность главы Карталинского района претендуют 12 человек. В правительстве региона состоялось первое заседание конкурсной комиссии.

В ее состав входят шесть человек: представители исполнительной и законодательной власти (3 человека), а также депутаты местного собрания депутатов (3 человека). Возглавляет комиссию заместитель губернатора Евгений Голицын. 

Комиссия решила допустить всех участников до второго этапа, который запланирован на 20 марта. В итоге будет выбрано не менее двух победителей конкурса, которые будут представлены на рассмотрение депутатов Карталинского района.

Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", в ноябре 2019 года из-за махинаций с квартирами для детей-сирот был осужден глава Карталинского района Сергей Шулаев и его первый заместитель Светлана Бровкина. Суд назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Они в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями установленных требований и непригодных для постоянного проживания. В дальнейшем 14 квартир в указанных домах по муниципальным контрактам были приобретены у застройщика и предоставлены сиротам. Для оплаты стоимости квартир министерством социальных отношений Челябинской области были затрачены средства в размере свыше 10 миллионов рублей.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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