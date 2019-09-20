Сегодня, 20 сентября, в 11 часов началась инаугурация Алексея Текслера, одержавшего убедительную победу на выборах губернатора Челябинской области.

Вступление Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области проходит в театре драмы имени Наума Орлова. На церемонию приглашены первые лица региона, а также полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков. В театре драмы также присутствуют общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий.

В торжественной церемонии принимает участие оркестр челябинского филиала Военно-воздушной академии, рота почетного караула и хор театра оперы и балета.

Напомним, Алексей Текслер победил на губернаторских выборах в Челябинской области восьмого сентября с большим отрывом от других четырех претендентов (его результат – почти 70 процентов голосов). После этого он отметил, что впереди решение множества важных вопросов. Это организация бюджетного процесса, подготовка к отопительному сезону, благоустройство, жилищный вопрос, работа с обращениями граждан, в том числе через социальные сети, и многое другое - областным властям будет, чем заняться.