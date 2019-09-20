Началась инаугурация Алексея Текслера
Политика
Сегодня, 11:05
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Сегодня, 20 сентября, в 11 часов началась инаугурация Алексея Текслера, одержавшего убедительную победу на выборах губернатора Челябинской области.

Вступление Алексея Текслера в должность губернатора Челябинской области проходит в театре драмы имени Наума Орлова. На церемонию  приглашены первые лица региона, а также полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики России Александр Новак, губернатор Курганской области Вадим Шумков. В театре драмы также присутствуют общественники, учителя, врачи, ветераны и представители конфессий.

В торжественной церемонии принимает участие оркестр челябинского филиала Военно-воздушной академии, рота почетного караула и хор театра оперы и балета.

Напомним, Алексей Текслер победил на губернаторских выборах в Челябинской области восьмого сентября с большим отрывом от других четырех претендентов (его результат – почти 70 процентов голосов). После этого он отметил, что впереди решение множества важных вопросов. Это организация бюджетного процесса, подготовка к отопительному сезону, благоустройство, жилищный вопрос, работа с обращениями граждан, в том числе через социальные сети, и многое другое - областным властям будет, чем заняться.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
Отправить новость
Политика
Сегодня, 11:28
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
Экономика
18.09.19 16:58
Алексей Текслер о «Садах России»: Предприятию будет оказана поддержка в части увеличения экспорта
Экономика
18.09.19 10:13
Алексей Текслер: Перед Челябинской областью стоит задача увеличить объем экспорта почти в три раза.
Экономика
17.09.19 13:35
«Равис» покоряет Екатеринбург
12.09.19 12:31
Станислав Мошаров о своем уходе: Надо идти дальше, делать больше
12.09.19 10:23
Станислав Мошаров покидает пост председателя гордумы Челябинска
11.09.19 16:02
В правительстве Челябинской области новое назначение
11.09.19 10:31
Алексей Текслер назвал дату своей инаугурации и обозначил ряд первоочередных задач
10.09.19 17:56
Конкурс на должность министра промышленности Челябинской области выиграл Павел Рыжий
10.09.19 15:43
В Челябинске назвали районы с самыми активными и пассивными избирателями
10.09.19 10:51
В Челябинской области будет новый руководитель СКР
10.09.19 09:55
Назначен новый начальник управления капитального строительства администрации Челябинска
09.09.19 17:31
Текслер поблагодарил южноуральцев, проголосовавших против него
09.09.19 17:04
Текслер назвал возможную дату своей инаугурации и рассказал о смене правительства
Политика
Сегодня, 11:28
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
Экономика
Сегодня, 09:51
Юбилей
Финансовая система Челябинской области: от губотдела до министерства
Новости
Сегодня, 10:03
Происшествия
В Челябинске пешеход попал под трамвай и легковушку
Сегодня, 09:34
Экономика
ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК
Вчера, 17:08
Культура
Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Вчера, 17:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
Вчера, 16:18
Общество
Пожарный автомобиль ЧМК покажут спасателям стран ШОС
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
09.09.19 14:25
Политика
Владимир Мякуш: Мы восприняли победу Алексея Текслера очень позитивно и с большими надеждами
08.09.19 14:03
Политика
Явка избирателей выше, чем на прошлых выборах
08.09.19 13:53
Политика
Выборы губернатора Челябинской области контролируют независимые наблюдатели
06.09.19 16:39
Политика
Обертас проверил готовность СИЗО Челябинска к выборам губернатора
02.09.19 13:50
Политика
В администрации Копейска кадровые перестановки
Теги
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика