Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря

Новый состав Избирательной комиссии Челябинской области соберется на первое, организационное заседание в четверг, девятого декабря.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, в ходе заседания будет избран председатель Областной избирательной комиссии, его заместитель и секретарь комиссии, а также члены комиссии на постоянной (штатной) основе.

В состав Челябинской областной избирательной комиссии вошли: Артем Миронов, Виктор Вычужанин, Евгений Емельянов, Юрий Подшивалов, Андрей Пономарёв, Марина Устинова, Виталий Шиков, Наталья Гавриш, Евгений Голицын, Оксана Ергунова, Надежда Рыльская, Павел Титов, Кирилл Усманов, Алексей Фартыгин.

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатуру вице-губернатора Евгения Голицына на должность председателя избирательной комиссии Челябинской области.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе заседание пройдёт с ограниченным кругом участников.

Для представителей политических партий и средств массовой информации будет осуществляться трансляция заседания в режиме реального времени.