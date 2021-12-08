08.12.2021
Россиянам хотят предложить сдавать биометрию через смартфон
08.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому
08.12.2021
Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря
08.12.2021
ВТБ предлагает создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью
08.12.2021
Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца
08.12.2021
ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay
Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря
23.09.2021
Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
20.09.2021
Избирком Челябинской области огласил итоги выборов: в лидерах – «ЕР», удивила «СР»
20.09.2021
Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков
17.09.2021
Губернатор, члены кабмина и главы Челябинской области делают свой выбор
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021