Облсуд признал, что Наталья Котова получила пост главы Челябинска законно

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу председателя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова, требовавшего отменить итоги конкурса, по итогам которого в ноябре 2019 года мэром южноуральской столицы была избрана Наталья Котова.

Об этом сегодня, 21 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска мэру сообщил председатель городской Думы Андрей Шмидт.

«Состоялось заседание суда. Щербакову и его компании было отказано по всем пунктам», - доложил Наталье Котовой Андрей Шмидт.

Иск с требованием отменить итоги конкурса лидер челябинского «Яблока», который также претендовал на пост главы южноуральской столицы, подал в феврале 2020 года.

Напомним, в 2019 году в Челябинске состоялось два конкурса по отбору кандидатов на данную должность. Щербаков участвовал в обоих. Он не попал в число финалистов первого конкурса и в тройку допущенных до финала участников второго конкурса, из числа которых избирали нового главу областного центра.

Сразу после первого конкурса Ярослав Щербаков решил оспорить в суде его результаты. Однако избранный по результатам первого конкурса Владимир Елистратов досрочно ушел в отставку, проработав на посту градоначальника лишь несколько месяцев. В ноябре 2019 года по результатам второго конкурса главой была избрана Наталья Котова. С этим решением главный «яблочник» Челябинска также оказался не согласен.