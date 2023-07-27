Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области

Председателем Законодательного собрания Челябинской области единогласно избран 40-летний Олег Гербер.

Его кандидатуру утвердили сегодня, 27 июля, на заседании регионального парламента.

На пост спикера регионального парламента была предложена только одна кандидатура - гендиректора АО «Областное телевидение», вице-спикера Законодательного собрания, временно исполняющего обязанности председателя ЗСО, Олега Гербера.

Его кандидатуру одобрили ранее на региональной конференции «Единой России», а сегодня – на заседании фракции единороссов в Заксобрании. Иных предложений от парламентариев сегодня не поступило.

Регламентом предусмотрено открытое или тайное голосование за председателя Законодательного собрания. Парламентарии приняли решение голосовать за нового руководителя открыто, простым поднятием руки.

В результате голосования за Олега Гербера проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

«Выражаю огромную признательность за доверие и поддержку, которую вы мне оказали. Обязуюсь его оправдать, - обратился к коллегам после голосования Олег Гербер. – Призываю работать в единой слаженной, дружной команде с губернатором и правительством области на благо жителей региона».

Принятое постановление вступает в силу с первого августа 2023 года. Именно с этой даты Олег Гербер официально возглавит Законодательное собрания Челябинской области.

Напомним, 15 июня 2023 года на внеочередном заседании Заксобрания депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий председателя регионального парламента Александра Лазарева. Он перешел на работу в областное правительство, заняв пост вице-губернатора, и теперь курирует восстановительные работы в подшефных региону территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

До избрания нового председателя Заксобрания временно его обязанности исполняли два заместителя - Павел Киселев и Олег Гербер.

ДЛЯ СПРАВКИ

Олег Гербер родился 22 октября 1982 года в городе Норильске Красноярского края.

В 2007 году он окончил Норильский индустриальный институт по специальности: «Металлургия цветных металлов», - в 2018 году - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

За годы работы прошел все ступени профессионального роста: от слесаря по ремонту парогазотурбинного оборудования третьего разряда до директора по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс».

Работал в администрации Норильска.

С мая 2019 года и до настоящего момента руководил АО «Областное телевидение» и АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области».

Олег Гербер женат, воспитывает четверых детей.