Гербер объяснил, почему функции спикера челябинского ЗСО будут исполнять два зама и когда будет новый председатель

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер объяснил, почему Александр Лазарев решил досрочно сложить полномочия спикер, почему некоторое время функции председателя регионального парламента будут выполнять два заместителя и когда будет выбран новый спикер регионального парламента.

Напомним, 15 июня 2023 года на внеочередном заседании Заксобрания депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий депутата и председателя ЗСО Александра Лазарева. Сам он при рассмотрении своего заявления не присутствовал.

«Александр Владимирович Лазарев получил предложение возглавить серьезный фронт работ на новых территориях. Вы все прекрасно знаете, что Челябинская область усиленно помогает в восстановление нескольких территорий – города Ясиноватая и Волноваха. Необходимо как можно больше усилий сосредоточить именно там», - рассказал вице-спикер Олег Гербер.

Напомним, в 2022 году Челябинская область взяла шефство над городом Ясиноватая и Волновахским районом в Донецкой Народной Республике. Губернатор и глава города Дмитрий Шевченко подписали соглашение о сотрудничестве. Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером неоднократно посещала подшефные территории. В июне Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост его заместителя и сосредоточится на взаимодействии с новыми регионами России, будет курировать восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу. Спикер принял предложение.

«Александр Владимирович, как опытнейший хозяйственник, который возглавлял один из лучших муниципалитетов области - город Южноуральск, уже находится на новых территориях», - отметил Олег Гербер.

Сегодня на заседании депутаты рассмотрели шесть вопросов организационно-технического характера, которые связаны с досрочным сложением полномочий председателя и временным возложением выполнения его функций на других парламентариев. Пришлось устранить несколько пробелов в законодательстве.

«У нас Павел Васильевич Киселев является единственным штатным заместителем, который работает на освобожденной основе. А управлять деятельностью Законодательного собрания с точки зрения юридического лица может только человек, который постоянно здесь находится и не отвлекается на разные моменты, связанные со своей иной основной деятельностью», - пояснил Олег Гербер.

В то же время, по его словам, практически все вице-спикеры являются руководителями крупных предприятий и часто бывают в отъездах, командировках.

А Олег Гербер большую часть рабочего времени проводит в Челябинске (он – гендиректор АО «Областное телевидение» и директор АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области»).

Было решено распределить обязанности спикера на двоих его заместителей. Павел Киселев займется организационными вопросами занимался, а Олег Гербер - подготовкой заседаний и их ведением. Таким образом они будут выполнять обязанности спикера до избрания нового председателя Законодательного собрания.

«Так как у нас большинство депутатов Законодательного собрания являются представителями партии «Единая Россия», мы обязаны опираться на Устав партии, в соответствии с которым предложение о кандидатуре руководителя законодательного органа субъекта РФ вносится конференцией. А для этого ее нужно собрать, провести конференции местных отделений, первичных отделений. Эта процедура достаточно длинная. И пока конференция не проведена, Законодательное собрание не может избрать нового председателя. Ждем решение о созыве конференции», - рассказал Олег Гербер.

Вице-спикер отметил, что к очередному заседанию Законодательного собрания, которое намечено на 29 июня, кандидатуру нового председателя предложить еще не успеют, а, значит, и не пройдет голосование.

«Будем жить в таком дуализме некоторое время. Ничего в этом страшного нет. Никакие процессы не остановятся, все будет работать спокойно», - заверил Олег Гербер.