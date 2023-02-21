Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом

Все выборы в Российской федерации, в том числе и президентские в 2024 году, состоятся в строгом соответствии с законом, подчеркнул президент Владимир Путин, оглашая Послание к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

«Я хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре 2023 года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», - заявил глава государства.

Политические силы РФ консолидированы в главном - в стремлении к благополучию и безопасности страны, отметил президент.