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Самый молодой депутат Думы Челябинска отказалась от мандата

Депутат Думы Челябинска Юлия Синицина, представляющая райсовет Тракторозаводского района, подала заявление о сложении полномочий народного избранника.

Заявление о досрочном сложении депутатских полномочий Юлия Синицина написала сегодня, 18 января».

«Ее заявление будет рассмотрено сначала на заседании райсовета депутатов Тракторозаводского района, а затем в Думе Челябинска. Но считается, что она слагает с себя полномочия с даты подачи заявления», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в городской Думе Челябинска.

Юлия Синицина – одна из самых молодых депутатов Думы Челябинска. В 2013 году она была назначена руководителем депутатского центра Тракторозаводского района. В настоящее время работает руководителем управления по работе с населением компании «БОВИД» и помощником депутата Законодательного Собрания Челябинской области Михаила Видгофа. В компании «БОВИД» реализует проекты социальной поддержки населения, проводит работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В 2019 году избрана депутатом Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска второго созыва, депутатом Челябинской городской Думы и заместителем председателя постоянной комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы.

Напомним, ранее в отставку подал вице-спикер городской Думы Дмитрий Тарасов.