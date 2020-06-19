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Текслер после утренней прогулки по бору и больнице отправился в Аргаяш

Политика
Сегодня, 15:00
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после утренней прогулки по городскому бору в Челябинске и встречи с медиками детской областной больницы отправился в Аргаяшский район.

Как отметили в пресс-службе главы региона, программа визита в муниципалитет достаточно обширная. Планируется обсудить вопросы сельского хозяйства, инвестиций и качества жизни селян.

В рамках рабочего визита губернатор посетит совхоз «Акбашевский» и познакомится с их инвестиционным проектом по строительству животноводческого комплекса. Также глава региона осмотрит текущее состояние Долгобродского канала, на объекте закончены строительные работы.

Кроме того, Алексей Текслер уделит внимание объектам дорожного строительства. Это одна из ключевых проблем в муниципалитете, о которой часто говорят жители. Глава региона осмотрит текущий этап ремонтных работ на автодороге Большие Харлуши – Кулуево и оценит проект реконструкции дороги Кузяшева – Акбашева.

Также губернатор осмотрит социальные объекты. Алексей Текслер проверит ход ремонтных работ в школе искусств села Кулуево и проконтролирует темпы и качество реконструкции в детско-юношеской спортивной школе.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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